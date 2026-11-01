W Gqeberha w RPA 72-letnia artystka Annette Kamfer zaprezentowała nową kolekcję akwarel w galerii Art on Target po dwuletniej przerwie w twórczości związanej z problemami zdrowotnymi. To dopiero trzecia indywidualna wystawa artystki w ciągu ponad 50 lat kariery, informuje Daily Maverick.

Kamfer powiedziała, że po nagrodach z 2019 i 2020 roku zdiagnozowano u niej osteoporozę i chorobę Parkinsona. Z powodu drżenia i problemów z pamięcią odeszła od malarstwa. Jak wyjaśniła artystka, czasami nie mogła odczytać własnego pisma, a pomysł na szkic mógł zniknąć, zanim ołówek dotknął papieru.

Nagrody za akwarele

W 2019 roku Kamfer zdobyła pierwszą nagrodę na International Watermedia Festival w Somerset West, a w następnym roku otrzymała wyróżnienie International Watercolor Society w Polsce. Artystka specjalizuje się w akwareli, ponieważ ceni złożoność tej techniki.

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Jej prace poświęcone są miejscom, które widziała, oraz ludziom, których znała osobiście. Wśród eksponatów znajduje się portret jej wnuczki Ame. Podróże do Izraela, Grecji, Mauritiusa i różnych krajów Europy również stały się dla artystki źródłem inspiracji. Niektóre obrazy na wystawie przedstawiają jemeńskie targowiska i powstały pod wpływem pracy misyjnej Kamfer w Jemenie.

Powrót do pracy

Kilka miesięcy temu artystka ponownie wzięła do ręki pędzel i przygotowała serię na wystawę w mieście, w którym się urodziła. Zaznaczyła, że pokazuje tylko te prace, z których jest całkowicie zadowolona, oraz podziękowała lokalnej społeczności artystycznej za wsparcie.

Właścicielka galerii Bretten-Ann Mulman nazwała Kamfer mistrzynią akwareli i zaznaczyła, że jej obecność daje uczniom galerii możliwość poznania procesu twórczego i trudności profesjonalnej artystki. Wystawa potrwa do 7 listopada.

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