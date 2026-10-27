W Johannesburgu w RPA bezdomny Thabo Malangu został przyjęty do programu rehabilitacyjnego po licznych skargach kierowców na jego rzekomo agresywne zachowanie w pobliżu świateł drogowych w rejonie Fourways. W rozmowie z TimesLIVE powiedział, że żałuje swoich czynów i stara się wyzdrowieć.

Skargi kierowców

Prowadząca transmisje e-sportowe i twórczyni treści Samantha Wright, znana jako Tech Girl, opowiedziała o drugim nieprzyjemnym spotkaniu z Malangu na skrzyżowaniu Witkoppen Road i Main Road. Według niej mężczyzna stanął przed jej samochodem, uderzył w auto i lusterko boczne, a także splunął w jej kierunku.

Wright zwróciła się do lokalnego radnego i Stowarzyszenia Mieszkańców Lonehill, po czym poradzono jej skontaktować się z policją w Douglasdale. Jej nagranie w mediach społecznościowych wywołało reakcje innych kierowców, w tym kobiet, które zgłaszały podobne doświadczenia.

Po nagłośnieniu sprawy Malangu został aresztowany. Jednak sąd oddalił sprawę z powodu braku dowodów, a mężczyznę zwolniono.

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Leczenie uzależnienia

Lokalny aktywista i pastor Kurt van Heerden, który od dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi, odnalazł Malangu i zawiózł go do Centre for Transformation w West Rand. Tam został przyjęty do programu rehabilitacji z uzależnienia od heroiny.

Dyrektor generalny ośrodka, pastor Nello Sibinda, poinformował, że Malangu przyznał się do agresywnego zachowania. Według Sibindy dochodziło do niego, gdy zaczynał odczuwać objawy odstawienia. Sam Malangu powiedział, że od ośmiu lat żyje bez domu i zmaga się z uzależnieniem: „Cieszę się, że tu jestem. Próbuję wyzdrowieć. Jest mi bardzo, bardzo przykro i chcę z tym wszystkim skończyć”.

Menedżerka sprawy Lindsay Holland zaznaczyła, że odstawienie heroiny jest bolesnym procesem, jednak Malangu wykazuje determinację, by się leczyć. Wright oświadczyła, że cieszy się, iż otrzymuje pomoc, i wyraziła nadzieję, że będzie mógł rozpocząć nowe życie.

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