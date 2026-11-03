W Kariedze w RPA dom Keizel Forbes, kandydatki Sojuszu Demokratycznego do rady miejskiej z okręgu 50, spłonął w pożarze późnym wieczorem w poniedziałek. Podczas pożaru w domu spała jej 17-letnia córka, która doznała urazu nogi. Jak poinformowała Forbes, wszyscy członkowie rodziny wydostali się z domu i są bezpieczni.

Okoliczności pożaru

Jak informuje Daily Maverick, policję wezwano do domu o 22:35. Rzeczniczka policji prowincji Przylądek Wschodni Nobuntu Gantana oświadczyła, że według wstępnych danych wybito okno, do pokoju wlano benzynę, a następnie go podpalono.

Dziewczyna obudziła się od dźwięku tłuczonego szkła i zapachu benzyny. Zobaczyła ogień w swoim pokoju i próbowała ugasić płomienie, jednak ogień się rozprzestrzenił. Inni członkowie rodziny również próbowali ugasić pożar, ale ogień objął znaczną część domu, w tym sąsiedni pokój.

W wyniku pożaru zniszczone zostały sypialnie, łóżka, prysznic oraz większość mienia rodziny. Forbes powiedziała, że ocalały jedynie Biblie i dokumenty tożsamości.

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Śledztwo i reakcja

Forbes uważa, że atak mógł być wymierzony w nią z powodu jej zaangażowania w politykę i działalność społeczną, a nie w jej dzieci. Oświadczyła, że w związku z tym zdarzeniem nie zamierza przestać pracować na rzecz społeczności.

Sprawę przekazano zespołowi śledczemu okręgu Nelson Mandela Bay. Na miejscu pracowali również strażacy, pirotechnicy, funkcjonariusze wywiadu kryminalnego, pracownicy lokalnego centrum kryminalistycznego oraz policja miejska.

Lider Sojuszu Demokratycznego w prowincji Przylądek Wschodni Andrew Whitfield potępił atak i wezwał policję do przeprowadzenia szybkiego i dokładnego śledztwa. Forbes dołączyła do Sojuszu Demokratycznego w kwietniu 2026 roku, a w sierpniu ogłoszono ją kandydatką partii w okręgu 50, który historycznie był okręgiem Afrykańskiego Kongresu Narodowego.

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