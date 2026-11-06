W Welkom w RPA sąd skazał 37-letniego Christiana Francisco Fortaleza van der Linde na trzy kary dożywotniego pozbawienia wolności. Uznano go za winnego 119 zarzutów związanych z wykorzystywaniem seksualnym i eksploatacją trojga małoletnich przez kilka lat, informuje TimesLIVE.

Wyrok za 119 zarzutów

Decyzję wydał sąd regionalny w Welkom, który rozpatrywał sprawę jako wyspecjalizowany sąd ds. przestępstw seksualnych. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, w tym gwałtu, seksualnego groomingu dzieci, tworzenia i rozpowszechniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, uprowadzenia małoletniej oraz usiłowania zabójstwa.

Według południowoafrykańskiego Krajowego Urzędu Prokuratury przestępstwa miały miejsce w latach 2015–2024. Rzecznik instytucji Mojalefa Senokoatsane oświadczył, że van der Linde uzyskał dostęp do pierwszej pokrzywdzonej, gdy miała 12 lat, wykorzystując relację zaufania. W latach 2015–2020 wielokrotnie wykorzystywał seksualnie dziecko oraz tworzył materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, które, według prokuratury, sprzedawał i rozpowszechniał za pośrednictwem strony pornograficznej.

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Okoliczności sprawy

Drugą pokrzywdzoną, która na początku przestępstw miała 11 lat, mężczyzna wykorzystywał w latach 2022–2024, według prokuratury. Po ujawnieniu przestępstw bezprawnie ją przewiózł i uprowadził, a także próbował zabić dziecko podczas zdarzenia opisanego przez prokuraturę jako usiłowanie zabójstwa i samobójstwa.

Senokoatsane powiedział również, że oskarżony manipulował drugą pokrzywdzoną i polecił jej stworzyć materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne z udziałem trzeciej małoletniej, bez wiedzy tej ostatniej. Materiały te znaleziono w jego posiadaniu. Prokuratura poinformowała także, że mężczyzna próbował uszkodzić urządzenia elektroniczne i zniszczyć dowody.

Podczas wymierzania kary sądowi przedstawiono oświadczenia dotyczące wpływu przestępstw na pokrzywdzone i ich rodziny. Według prokuratury dwie pokrzywdzone miały myśli samobójcze w następstwie przeżytych doświadczeń i nadal cierpią z powodu ciężkiej traumy psychicznej. Strona oskarżenia wyraziła również obawy, że wykonane fotografie i nagrania wideo mogły być nadal rozpowszechniane.

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