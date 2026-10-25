W Gqeberha w RPA dwóch kierowców zginęło po prawdopodobnym konflikcie drogowym wieczorem 23 października. Jak informuje TimesLIVE, do zdarzenia doszło około godziny 20:27 na Circular Drive w rejonie Lorraine.

Śmiertelna konfrontacja

Południowoafrykańska służba policyjna poinformowała, że 56-letni kierowca białej Hondy Accord był prawdopodobnie uczestnikiem konfliktu drogowego z nieznanym mężczyzną kierującym niebieskim lub srebrnym SUV-em. Funkcjonariusze nie ustalili dokładnej marki i modelu SUV-a.

Według policji podczas konfrontacji kierowca SUV-a śmiertelnie ugodził nożem kierowcę Hondy. Policja w Walmer prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa i prosi o informacje na temat kierowcy SUV-a lub okoliczności zdarzenia.

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Wypadek po zdarzeniu

Według policji kierowca SUV-a po zdarzeniu próbował opuścić miejsce, lecz wkrótce stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w ścianę w pobliżu skrzyżowania Circular Drive i ulicy Henri Botha.

Kierowca SUV-a zginął na miejscu wypadku. Policja zaapelowała do świadków oraz osób, które mogą znać tożsamość kierowcy lub posiadają informacje o zdarzeniu, o kontakt z detektywami policji w Walmer.

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