W RPA dwóch kierowców zginęło po prawdopodobnym konflikcie drogowym — TimesLIVE
W Gqeberha w RPA dwóch kierowców zginęło po prawdopodobnym konflikcie drogowym wieczorem 23 października. Jak informuje TimesLIVE, do zdarzenia doszło około godziny 20:27 na Circular Drive w rejonie Lorraine.
Śmiertelna konfrontacja
Południowoafrykańska służba policyjna poinformowała, że 56-letni kierowca białej Hondy Accord był prawdopodobnie uczestnikiem konfliktu drogowego z nieznanym mężczyzną kierującym niebieskim lub srebrnym SUV-em. Funkcjonariusze nie ustalili dokładnej marki i modelu SUV-a.
Według policji podczas konfrontacji kierowca SUV-a śmiertelnie ugodził nożem kierowcę Hondy. Policja w Walmer prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa i prosi o informacje na temat kierowcy SUV-a lub okoliczności zdarzenia.
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Wypadek po zdarzeniu
Według policji kierowca SUV-a po zdarzeniu próbował opuścić miejsce, lecz wkrótce stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w ścianę w pobliżu skrzyżowania Circular Drive i ulicy Henri Botha.
Kierowca SUV-a zginął na miejscu wypadku. Policja zaapelowała do świadków oraz osób, które mogą znać tożsamość kierowcy lub posiadają informacje o zdarzeniu, o kontakt z detektywami policji w Walmer.