Sąd w Modimolle w RPA 2 listopada uznał Imanuelę Davida i Florianę Joseph za winnych spisku w celu włamania do domu oraz kradzieży 580 tys. dolarów z farmy Phala Phala prezydenta Cyrila Ramaphosy. Ich współoskarżony Ndilinasho Joseph, brat Floriany Joseph, został uniewinniony ze wszystkich zarzutów, informuje Daily Maverick.

Pieniądze w sofie

Do kradzieży doszło w lutym 2020 roku na farmie w prowincji Limpopo. Według prokuratury Floriana Joseph, która pracowała jako sprzątaczka w Phala Phala, znalazła gotówkę ukrytą w sofie i poinformowała o niej brata. Davida, który znał ich oboje, prokuratura uznała za organizatora późniejszego włamania do domu.

Wartość skradzionych środków szacuje się obecnie na ponad 9 mln randów. W trakcie postępowania prokuratura przedstawiła dowody, że David dwukrotnie podróżował w rejon Phala Phala przed włamaniem w lutym 2020 roku, a także informacje o jego sytuacji finansowej w tym okresie.

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Sąd zapoznał się z dowodami, że David wydał ponad 5 mln randów na flotę drogich samochodów, w tym kupił jeden z nich dla matki swojego dziecka. Mowa była także o 250 tys. randów na nakładki dentystyczne, 70 tys. randów na diamenty do zegarka Rolex oraz 1 mln randów na nieruchomość w Rustenburgu.

Krytyka śledztwa

David zaprzeczał twierdzeniom, że jego pieniądze pochodziły z kradzieży. Jego obrona oświadczyła, że znaczne kwoty wpływały jeszcze przed przestępstwem dzięki importowi i eksportowi samochodów, a także pracy w firmie budowlanej jego wujka. Adwokat przedstawił również fakturę, która według obrony potwierdzała zaksięgowanie ponad 1 mln randów za ciężarówkę do robót ziemnych trzy miesiące przed kradzieżą.

Sędzia Peter Mantata skrytykował śledztwo, wskazując na brak odcisków palców i nadających się do wykorzystania nagrań wideo, które pokazywałyby osoby włamujące się do domu prezydenta. Zwrócił także uwagę, że sprawę karną wszczęto dopiero dwa lata po kradzieży. Rozpatrzenie kwestii wymiaru kary dla Davida i Floriany Joseph wyznaczono na 13 listopada 2026 roku.

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