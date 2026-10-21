W Johannesburgu w RPA były generał policji Mulangi Mphego został 20 października zwolniony za kaucją w wysokości 5 tys. randów po aresztowaniu w sprawie nielegalnego posiadania amunicji. Zarzuca mu się przechowywanie ponad 100 sztuk amunicji, zabezpieczonych podczas przeszukania jego domu na początku tego roku, informuje Daily Maverick.

Sprawa dotycząca amunicji

Południowoafrykańska Krajowa Prokuratura poinformowała, że zgodnie z wynikami dalszego śledztwa zabezpieczona amunicja prawdopodobnie należała do państwa i została wyprodukowana specjalnie na potrzeby Południowoafrykańskiej Służby Policyjnej. Według prokuratury Mphego nie miał wymaganego zezwolenia ani innego prawnego upoważnienia do jej posiadania.

Podczas rozprawy w sądzie magistrackim w Johannesburgu ujawniono, że Mphego nie ma wcześniejszych wyroków skazujących ani nierozpatrzonych spraw karnych. Prokuratura nie sprzeciwiła się zwolnieniu go za kaucją. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 3 listopada 2026 roku.

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Przeszukanie w ramach innego śledztwa

Policja podała, że przeszukanie domu Mphego w Centurionie przeprowadzono 6 lipca 2026 roku. W trakcie operacji śledczy zabezpieczyli również dokumenty i urządzenia elektroniczne, które mogą mieć związek ze śledztwem w sprawie śmierci Sindile Mphaziego, zastępcy krajowego komisarza policji ds. wykrywania przestępstw.

Mphazi zmarł w 2021 roku. Południowoafrykańska Krajowa Prokuratura oświadczyła, że przeszukanie było częścią trwającego śledztwa w sprawie jego śmierci, a Mphego jest podejrzanym w tej sprawie. Wcześniej pełnił obowiązki szefa policyjnego wydziału wywiadu kryminalnego. W 2009 roku Mphego figurował w sprawie dotyczącej zarzutu utrudniania wymiaru sprawiedliwości, którą w 2010 roku wycofano z sądu.

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