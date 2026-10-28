W Bethlehem w RPA wyspecjalizowany sąd ds. przestępstw gospodarczych skazał 45-letniego Thabo Mosupę, byłego pracownika lokalnej gminy Thabo Mofutsanyana, na pięć lat więzienia za oszustwo i pranie pieniędzy. Jak podaje TimesLIVE, został on uznany za winnego kilku przypadków tych przestępstw.

Przelew dla funduszu odszkodowawczego

Sprawa dotyczy 2017 roku, kiedy gmina przelała ponad 1,4 mln randów jako płatność odszkodowawczą zgodnie z ustawą o odszkodowaniach za urazy w pracy i choroby zawodowe. Początkowo środki przekazano na konto w Nedbanku, lecz zwrócono je gminie po tym, jak konto okazało się nieważne.

Później pieniądze przelano na konto w FNB, które, jak sądzono, należało do funduszu odszkodowawczego. Fundusz odszkodowawczy Departamentu Zatrudnienia i Pracy poinformował jednak, że nie otrzymał tej płatności, i przekazał gminie prawidłowe dane rachunku w Absa.

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Rachunek prywatnej spółki

Gmina rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie, po czym wszczęto sprawę karną i przekazano ją jednostce Hawks ds. dochodzeń w sprawie poważnych przestępstw gospodarczych w Bethlehem. Śledztwo ustaliło, że konto w FNB, na które wpłynęło ponad 1,4 mln randów, było powiązane ze spółką The Seven One Stop należącą do Mosupy.

Spółkę The Seven One Stop również ukarano grzywną w wysokości 700 tys. randów. Wykonanie grzywny odroczono na pięć lat pod warunkiem, że w tym okresie spółka nie zostanie uznana za winną oszustwa lub kradzieży.

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