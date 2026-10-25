W RPA Departament Edukacji Podstawowej pracuje nad wprowadzeniem jednolitej procedury rejestracji programów wczesnej edukacji. Inicjatywa jest częścią planu Bana Pele, który zakłada objęcie do 2030 roku kolejnymi 1,2 mln dzieci wysokiej jakości programami wczesnej edukacji. Informuje o tym TimesLIVE.

Minister edukacji podstawowej Siviwe Gwarube oświadczyła, że obecna procedura jest zbyt skomplikowana dla usługodawców. Rejestracja jednego programu wymaga udziału pracownika socjalnego, specjalisty ds. zdrowia środowiskowego, gminy i departamentu prowincjonalnego. Jej zdaniem departamenty i gminy muszą ujednolicić wymogi oraz pomagać wnioskodawcom w ich spełnianiu.

Dostęp do dotacji

Rejestracja lub warunkowa rejestracja w Departamencie Edukacji Podstawowej jest warunkiem dostępu do codziennej państwowej dotacji w wysokości 24 randów na dziecko. Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania programów i zakup materiałów edukacyjnych. W październiku ubiegłego roku kwotę podniesiono z 17 do 24 randów.

Aby otrzymać dotację, programy muszą najpierw przejść etap statusu brązowego, a następnie uzyskać status srebrny lub złoty. Wymaga to dodatkowych dokumentów i kontroli zgodności z wymogami. Od stycznia do września srebrną lub złotą akceptację otrzymały 1343 programy.

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Szacuje się, że około 1 mln dzieci w wieku od trzech do pięciu lat w RPA nie uczestniczy w programach wczesnej edukacji. Gwarube poinformowała, że w kraju zarejestrowano prawie 40 tys. takich programów, obejmujących 1,6 mln dzieci.

Problemy z rejestracją

W prowincji Gauteng, według członka rady wykonawczej ds. edukacji Leboganga Maile, niezarejestrowanych pozostaje około 5900 programów. Wśród przeszkód wymienił wymogi dotyczące zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa pożarowego i żywnościowego, a także niestabilne dostawy wody i energii elektrycznej w nieformalnych osiedlach.

Dyrektor generalna Early Learning Resource Unit Tracey Fortune podkreśliła, że dostępność wczesnej edukacji wiąże się ze zrównoważonym modelem finansowania. Plan Bana Pele przewiduje także modernizację systemów państwowych, cyfryzację kluczowych funkcji i poprawę wyników rozwojowych dzieci: odsetek dzieci z oceną „na właściwym poziomie” w indeksie Thrive by Five ma wzrosnąć z 46% w 2024 roku do 51% w 2030 roku.

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