W mieście Lichtenburg w RPA obywatel Indii Akhilesh Gupta stanął przed sądem rejonowym pod zarzutem zabójstwa 53-letniej funkcjonariuszki policji Annis Northman. Zarzuca mu się również naruszenie przepisów imigracyjnych, prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy oraz umyślne uszkodzenie mienia, informuje TimesLIVE.

Okoliczności śmierci policjantki

Według policji 19 października Northman, która służyła w jednostce wywiadu kryminalnego prowincji Północno-Zachodniej w okręgu Ngaka Modiri Molema, wykonywała obowiązki służbowe. Przechodziła przez drogę dojazdową w pobliżu centrum handlowego Lichtenburg Mall przy ulicy Dr Nelson Mandela, gdy, według wersji organów ścigania, została potrącona przez SUV marki BMW.

Policjantka została przewieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego z ciężkimi obrażeniami. Zmarła tego samego wieczoru. Według śledztwa nagranie wideo rzekomo pokazuje, jak Gupta wjeżdża w funkcjonariuszkę. Początkowo postawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, który później zmieniono na zarzut zabójstwa.

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Sprawę odroczono do listopada

23-letni Gupta po raz pierwszy stawił się przed sądem 21 października, po czym pozostawiono go w areszcie do kolejnej rozprawy. Sprawę odroczono do 6 listopada w celu wyznaczenia tłumacza języka hindi oraz ewentualnego złożenia wniosku o zwolnienie za kaucją.

Rzeczniczka Krajowej Prokuratury Lindiwe Mabasa oświadczyła, że podejrzany rzekomo nie ma ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu w RPA. Według niej przybył do kraju na wizie turystycznej w 2024 roku, której okres ważności już upłynął.

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