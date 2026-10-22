W Musinie w RPA biznesmen Suliman Carrim, powiązany z Afrykańskim Kongresem Narodowym, usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży i prania pieniędzy. Jak informuje Daily Maverick, 22 października krótko stawił się przed Sądem Magistrackim w Musinie. Sprawa jest związana z rzekomą próbą wywiezienia z kraju dwóch samochodów należących do Absa.

Rozpatrzenie jego wniosku o zwolnienie za kaucją przełożono na 30 października. Według publikacji nie było możliwości wyznaczenia rozprawy, ponieważ harmonogram był już wypełniony innymi sprawami. Po przerwie sąd poinformowano również, że Carrim musi wrócić do Pretorii na leczenie szpitalne. Jest on przetrzymywany w zakładzie karnym Kgosi Mampuru II w Pretorii.

Samochody Absa i dokumenty

Rzeczniczka krajowej policji Athlenda Mathe oświadczyła, że 22 lipca funkcjonariusze na przejściu granicznym Beitbridge w Musinie przechwycili dwa samochody, które według wstępnych danych transportowano z Mahikengu do granicy w celu dalszego wywozu do Malawi.

Według niej do legalnego przekroczenia granicy powinny być wystawione bankowe dokumenty upoważniające. Jednak rzekomo nie przedstawiono wymaganego zezwolenia, po czym, według wersji policji, zorganizowano sfałszowane dokumenty bankowe.

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Rzeczniczka prokuratury prowincji Limpopo Mashudu Malabi oświadczyła, że Carrim rzekomo działał w zmowie ze swoimi pracownikami, próbując ukraść dwa samochody Absa i wywieźć je z kraju na podstawie sfałszowanych dokumentów. Według niej dwóch oskarżonych przebywa już w areszcie po zatrzymaniu podczas rzekomej próby przekroczenia granicy z Zimbabwe przez Beitbridge tymi samochodami.

Inne postępowanie

Nowe zarzuty postawiono mniej niż tydzień po zatrzymaniu Carrima 16 października na międzynarodowym lotnisku OR Tambo, gdy przygotowywał się do opuszczenia kraju. Stało się to w związku ze sporem dotyczącym jego niestawiennictwa przed Komisją Madlangi, gdzie miał dokończyć składanie zeznań. Komisja wcześniej postanowiła wszcząć postępowanie karne z powodu jego wielokrotnego niestawiennictwa i odmowy poddania się niezależnemu badaniu medycznemu.

28 października Carrim ma stawić się przed Sądem Magistrackim w Pretorii, gdzie oczekiwana jest decyzja w sprawie jego wniosku o zwolnienie za kaucją w sprawie dotyczącej niestawiennictwa przed Komisją Madlangi.

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