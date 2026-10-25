W RPA były szef wywiadu kryminalnego, generał major Mulangi Mphego, zwrócił się do Wysokiego Sądu w Pretorii z żądaniem uznania za nielegalne policyjnego przeszukania jego domu na osiedlu Midstream Estate w Centurionie. Domaga się również natychmiastowego zwrotu zajętego mienia, w tym trzech licencjonowanych sztuk broni, papierowych dokumentów prawnych i telefonu komórkowego, informuje TimesLIVE.

Wniosek jest związany z dwudniowym przeszukaniem na początku lipca. Operację przeprowadzono w ramach śledztwa w sprawie domniemanego spisku w celu popełnienia morderstwa, umyślnego zabójstwa i utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Państwo bada również twierdzenia, że Mphego mógł być zamieszany w kradzież poufnych materiałów policyjnych należących do jego zmarłego przyjaciela, zastępcy krajowego komisarza policji Sindile Mphaziego, który zmarł w wyniku otrucia w 2021 roku.

Pytania dotyczące nakazu

Prawnicy Mphego oświadczyli, że Sąd Magistracki w Tembisie nie znalazł dokumentacji wniosku o wydanie nakazu ani towarzyszącego mu oświadczenia pod przysięgą. W liście z 17 września starszy magistrat Genro du Plessis potwierdził, że podpisał nakaz przeszukania 6 lipca, jednak kopia dokumentu nie została tego dnia wpisana do rejestru nakazów zgodnie z artykułem 21. Zaznaczył, że nie pamięta, dlaczego tego nie zrobiono.

Mphego twierdzi, że wskazuje to na wydanie nakazu „w warunkach całkowitej próżni proceduralnej”. Utrzymuje również, że policjanci przekroczyli zakres nakazu: załącznik do niego zezwalał na zajęcie urządzeń elektronicznych, w tym telefonów, laptopów i przenośnych nośników danych, jednak podczas operacji zajęto także broń, amunicję i pudła z dokumentami papierowymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Twierdzenia o skutkach zajęcia mienia

Według Mphego, podczas przeszukania w jego domu przebywały uzbrojone osoby w maskach i nieoznakowanych mundurach kamuflażowych. Oświadczył, że bezpośrednio uczestniczyły one w przeszukaniu pomieszczeń, otwieraniu sejfu i dotykały jego broni. Twierdzenia te stanowią stanowisko wnioskodawcy w sprawie.

Mphego mówi również, że zajęta karta SIM była głównym kanałem uwierzytelniania dwuskładnikowego dla 14 firmowych profili bankowych jego spółek. Według niego uniemożliwia mu to dokonywanie płatności dostawcom i wypłacanie wynagrodzeń. Twierdzi też, że po zajęciu broni wydał ponad 680 tysięcy randów na usługi prywatnej ochrony.

W poniedziałek Mphego został zatrzymany za nielegalne posiadanie ponad 100 sztuk amunicji znalezionych podczas przeszukania. Po rozprawie w Sądzie Magistrackim w Johannesburgu został zwolniony za kaucją w wysokości 5 tysięcy randów. Policja złożyła dokumenty wskazujące na zamiar sprzeciwienia się wnioskowi. Rozprawa została wyznaczona na 27 października.

Czytaj nas na