W RPA zawieszony główny magistrat Pretorii Desmond Nair nie przyznał się do winy w sprawie o korupcję na początku procesu w wyspecjalizowanym sądzie ds. przestępstw gospodarczych w Pretorii. Poinformował o tym TimesLIVE.

Szczegóły zarzutów

Nair jest oskarżony o to, że we wrześniu 2016 roku miał rzekomo otrzymać modernizację systemu bezpieczeństwa w swoim domu w prowincji Gauteng o wartości około 200 tys. randów. Według prokuratury prace sfinansowała firma African Global Operations, wcześniej znana jako Bosasa.

Chodzi o instalację ogrodzenia elektrycznego, alarmu, czujników obwodowych i systemu monitoringu wideo. Prokuratura twierdzi, że prace te miały rzekomo zostać zaoferowane i wykonane w zamian za nieuczciwe lub niewłaściwe działania Naira na jego wpływowym stanowisku przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości.

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Przebieg rozpraw

Zarzuty wobec Naira po raz pierwszy padły w 2019 roku podczas komisji śledczej dotyczącej przejęcia państwa. W lutym 2020 roku został zawieszony w wykonywaniu obowiązków.

Według rzecznika Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości Korupcyjnej Henry'ego Mamothame pierwszym świadkiem oskarżenia był pracownik spółki zależnej Bosasy. Złożył on zeznania dotyczące rzekomej instalacji systemów bezpieczeństwa w domu oskarżonego. Rozprawy mają być kontynuowane we wtorek.

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