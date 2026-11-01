Lider partii EFF Julius Malema podczas wiecu wyborczego Tshela Thupa na stadionie Orlando w Johannesburgu w RPA obiecał zdecydowane działania przeciwko osobom przejmującym budynki. Według niego takie nieruchomości należy zwrócić gminom i przekształcić w dostępne mieszkania dla pracowników i studentów.

Jak informuje TimesLIVE, Malema stwierdził, że przestępcze syndykaty przejmują budynki w dzielnicach Hillbrow, Berea, Joubert Park i Marshalltown oraz pobierają czynsz od osób potrzebujących mieszkań. Wspomniał też o pożarze w Marshalltown w sierpniu 2023 roku w budynku należącym do miasta Johannesburg.

Przejęte i zaniedbane budynki

Malema oświadczył, że partia nie będzie rozróżniać obywateli RPA i cudzoziemców w kwestii nielegalnego przejmowania nieruchomości. Powiedział, że od 5 listopada, kiedy mają odbyć się wybory, osoby zaangażowane w przejmowanie budynków w Johannesburgu będą uznawane za przestępców.

Według polityka problem dotyczy także centralnych dzielnic Durbanu i obszaru Point, centralnej dzielnicy biznesowej KuGompo City oraz Buffalo City w prowincji Przylądkowej Wschodniej. Malema skrytykował także rządzone przez partię DA miasto Kapsztad, oskarżając je o niezdolność do sformalizowania nieformalnych osiedli i zapewnienia ich mieszkańcom odpowiednich usług.

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Krytyka usług komunalnych

Znaczną część swojego wystąpienia Malema poświęcił przerwom w dostawach wody, wyciekom ścieków, stanowi dróg i oświetleniu ulicznemu. Stwierdził, że w Hammanskraal ludzie zmarli podczas epidemii cholery związanej ze skażoną wodą, i oskarżył miasto Tshwane o niewłaściwe utrzymanie infrastruktury uzdatniania wody.

Polityk wspomniał również o Giyani, gdzie, jak powiedział, mimo znacznych wydatków na projekty wodne mieszkańcy nadal pokonują duże odległości po wodę. Wskazał na wycieki wody i suche krany w Rustenburgu oraz długotrwałe przerwy w dostawach wody w rejonach Motherwell, KwaNobuhle i KwaZakhele w Nelson Mandela Bay.

Wśród innych problemów Malema wymienił nieodebrane śmieci, wycieki ścieków i uszkodzone drogi w wielu gminach. Twierdził, że w niektórych społecznościach Prowincji Przylądkowej Wschodniej dzieci są zmuszone przeprawiać się przez rzeki w drodze do szkoły z powodu braku mostów, a mieszkańcy obszarów KwaZulu-Natal korzystają ze źródeł wody wspólnie ze zwierzętami.

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