W RPA przed wyborami omówiono reformy polityczne i gospodarcze — TimesLIVE
W Republice Południowej Afryki, kilka dni przed wyborami lokalnymi 4 listopada, liderzy polityczni i biznesowi omówili polityczną i gospodarczą odnowę kraju. Rozmowa dotyczyła reform, które powinny wykraczać poza samo głosowanie.
Forum przed wyborami lokalnymi
Według TimesLIVE forum zorganizowała Fundacja Kgalemy Motlanthe. Wzięli w nim udział wpływowi przedstawiciele południowoafrykańskiej polityki i biznesu.
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Odnowa polityczna i gospodarcza
Uczestnicy dyskusji rozważali sposoby politycznych i gospodarczych przemian w kraju. Osobnym tematem były reformy lokalnego zarządzania po wyborach, o czym mowa w opisie materiału TimesLIVE.
Redakcja opublikowała nagranie dyskusji przed głosowaniem do organów samorządu lokalnego. W materiale nie podano konkretnych decyzji ani uzgodnionych planów będących rezultatem forum.