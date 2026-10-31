W Republice Południowej Afryki, kilka dni przed wyborami lokalnymi 4 listopada, liderzy polityczni i biznesowi omówili polityczną i gospodarczą odnowę kraju. Rozmowa dotyczyła reform, które powinny wykraczać poza samo głosowanie.

Forum przed wyborami lokalnymi

Według TimesLIVE forum zorganizowała Fundacja Kgalemy Motlanthe. Wzięli w nim udział wpływowi przedstawiciele południowoafrykańskiej polityki i biznesu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odnowa polityczna i gospodarcza

Uczestnicy dyskusji rozważali sposoby politycznych i gospodarczych przemian w kraju. Osobnym tematem były reformy lokalnego zarządzania po wyborach, o czym mowa w opisie materiału TimesLIVE.

Redakcja opublikowała nagranie dyskusji przed głosowaniem do organów samorządu lokalnego. W materiale nie podano konkretnych decyzji ani uzgodnionych planów będących rezultatem forum.

Czytaj nas na