W Polokwane w RPA pięciu policjantów, oskarżonych o pomaganie 46 cudzoziemcom bez dokumentów w unikaniu procedur imigracyjnych, zwolniono za kaucją w wysokości 1 000 randów dla każdego. Policjanci, którzy służą na Międzynarodowym Lotnisku Polokwane, stanęli przed sądem magistrackim miasta.

Jak podaje TimesLIVE, postawiono im zarzuty utrudniania wymiaru sprawiedliwości oraz naruszenia ustawy o imigracji. Rzecznik policji prowincji Limpopo Malesela Ledwaba oświadczył, że rozprawę odroczono do 30 listopada w celu dalszego śledztwa.

Okoliczności sprawy

Zarzuty są związane z incydentem z 17 kwietnia 2025 roku. Tego dnia inspektor ruchu drogowego zatrzymał na trasie N1 w pobliżu Polokwane 22-miejscowy minibus Mercedes-Benz, w którym znajdowało się 46 cudzoziemców bez dokumentów.

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Kierowca został aresztowany, a minibus odprowadzono do punktu ważenia na N1 w Polokwane w celu dalszego postępowania. Po potwierdzeniu, że wszyscy 46 pasażerów nie miało dokumentów, inspektor ruchu drogowego zwrócił się o pomoc do policjantów z Międzynarodowego Lotniska Polokwane.

Wersja śledczych

Według śledczych na miejsce przybyło czterech policjantów i jedna policjantka. Poinformowali inspektora ruchu drogowego, że uzgodnili z komendantem komisariatu przewiezienie grupy na komisariat policji w Polokwane w celu dalszych procedur.

Jednak gdy komendant komisariatu i inspektor później sprawdzili te informacje, na komisariacie nie znaleziono ani policjantów, ani 46 cudzoziemców. Sprawę przekazano prowincjonalnej jednostce antykorupcyjnej, a dyrektor prokuratury później nakazał postawienie zarzutów pięciu funkcjonariuszom.

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