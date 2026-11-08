W RPA firma True North Events & Communications złożyła pozew przeciwko Fundacji Thabo Mbekiego na kwotę 637 371,25 randa. Jak informuje TimesLIVE, roszczenia są związane z odwołaniem wydarzenia African Peace and Security Dialogue.

Koszty przygotowań

Firma twierdzi, że po odwołaniu wydarzenia poniosła znaczne koszty jego przygotowania oraz wydatki związane z dostawcami. TimesLIVE określa to wydarzenie jako flagowy African Peace and Security Dialogue.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwota roszczenia

Kwota dochodzona w pozwie wynosi 637 371,25 randów południowoafrykańskich. Nie chodzi o ustalony przez sąd obowiązek fundacji zapłaty pieniędzy, lecz o roszczenie wysuwane przez firmę. True North Events & Communications wiąże swoje roszczenia finansowe z przygotowaniami do wydarzenia, które następnie odwołano.

Pozew jest skierowany przeciwko Fundacji Thabo Mbekiego w RPA. O nim oraz o wydatkach zgłoszonych przez firmę poinformował TimesLIVE. Materiał opisuje roszczenie firmy, a nie decyzję sądu.

Czytaj nas na