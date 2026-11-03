W Kapsztadzie w RPA 31 października w wieku 82 lat zmarła działaczka przeciw apartheidowi Sheila Barsel. Była jedną z organizatorek wspierających działalność ruchu przeciw apartheidowi: pomagała więźniom zdobywać wykształcenie, organizowała spotkania, wspierała sieci komunikacyjne i zajmowała się stypendiami. Informuje o tym Daily Maverick.

Działalność w ruchu studenckim

Barsel, urodzona jako Sheila Lapinski, przyszła na świat 3 lipca 1944 roku w Johannesburgu. Studiowała na Uniwersytecie Witwatersrand, gdzie zaangażowała się w politykę studencką. Później przeprowadziła się do Kapsztadu i pracowała w National Union of South African Students, Nusas, gdzie została sekretarzem generalnym.

W 1973 roku władze apartheidu wydały wobec niej nakaz zakazu działalności wraz z siedmioma innymi liderami Nusas. Barsel nie mogła uczestniczyć w zgromadzeniach, odwiedzać placówek edukacyjnych, fabryk ani drukarni, a także została ograniczona do trzech okręgów magistrackich. Była jedyną z ośmiorga liderów Nusas objętą pełnym pięcioletnim nakazem, który wygasł w 1978 roku.

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Obrona praw osób LGBTQ+ i służba publiczna

Po wygaśnięciu zakazu Barsel pracowała w przemyśle tekstylnym, uczestniczyła w inicjatywach feministycznych oraz ruchu na rzecz praw lesbijek i gejów. W 1983 roku stanęła na czele kapsztadzkiego oddziału Gay Association of South Africa, a później została jedną z założycielek Lesbians and Gays Against Oppression.

W latach 90. Barsel wraz z innymi aktywistami przekonywała Afrykański Kongres Narodowy do włączenia praw gejów i lesbijek do programu politycznego. Zasiadała również w organie wykonawczym National Coalition for Gay and Lesbian Equality, której kampania przyczyniła się do wpisania do Konstytucji RPA z 1996 roku ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Po wyborach w 1994 roku rozpoczęła służbę publiczną i weszła w skład Strategic Management Committee, do którego zaprosił ją Ebrahim Rasool, ówczesny członek Rady Wykonawczej Prowincji Przylądkowej Zachodniej ds. zdrowia i opieki społecznej.

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