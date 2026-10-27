W RPA uczestnicy antyimigranckich protestów żądają od zagranicznych właścicieli firm potwierdzenia inwestycji w wysokości co najmniej 5 mln randów. Wymóg ten jest wykorzystywany do wywierania presji na handlowców i zamykania sklepów, choć dotyczy jedynie niektórych wniosków o wizę biznesową, informuje Daily Maverick.

Wypowiedzi ministrów i protesty

23 października 2024 roku minister rozwoju małych przedsiębiorstw Stella Ndabeni-Abrahams oświadczyła w parlamencie, że aby uzyskać wizę biznesową, cudzoziemiec musi zainwestować w gospodarkę co najmniej 5 mln randów. Podobną wypowiedź złożyła również minister w Prezydium Khumbudzo Ntshavheni.

Wkrótce potem ruch Operation Dudula zaczął twierdzić, że zagraniczni przedsiębiorcy nie mogą prowadzić działalności bez takiej inwestycji. W czerwcu protestujący, według publikacji, doprowadzili do zamknięcia sklepów należących do cudzoziemców w Lydenburgu w prowincji Mpumalanga, żądając dowodów inwestycji 5 mln randów.

W tym samym miesiącu gmina Alfred Duma zamknęła sklepy należące do cudzoziemców podczas kampanii kontroli zgodności z wymogami. Jeden z właścicieli sklepu powiedział publikacji, że urzędnicy między innymi żądali potwierdzenia inwestycji. Wydział Sądu Najwyższego KwaZulu-Natalu w Pietermaritzburgu nakazał gminie zezwolić tym sklepom na wznowienie działalności.

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Prawo do samozatrudnienia

Prawnik organizacji Lawyers for Human Rights Nyiko Mnyusa nazwał wykorzystywanie wymogu 5 mln randów wypaczeniem ustawy imigracyjnej. Jak powiedział, próg ten stosuje się do niektórych wniosków o wizę biznesową, lecz nie obejmuje on automatycznie każdego cudzoziemca prowadzącego działalność w kraju.

Jak wskazuje Daily Maverick, prawo uchodźców i osób ubiegających się o azyl do samozatrudnienia potwierdza orzecznictwo. W 2014 roku Najwyższy Sąd Apelacyjny orzekł, że nie ma ogólnego zakazu podejmowania samozatrudnienia przez uchodźców i osoby ubiegające się o azyl, a prawo do szukania pracy w ustawie o uchodźcach obejmuje także prowadzenie własnej działalności.

Prawniczka Centrum Praw Uchodźców Uniwersytetu Nelsona Mandeli Lisl Faurie oświadczyła, że legalnie przebywający uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl mogą pracować, otwierać firmy i zatrudniać pracowników bez inwestycji 5 mln randów. Jak powiedziała, dotyczy to również posiadaczy niektórych specjalnych zezwoleń, w tym Zimbabwean Exemption Permit i Lesotho Exemption Permit, które pozwalają pracować, szukać pracy i prowadzić działalność gospodarczą w RPA.

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