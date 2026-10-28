W Republice Południowej Afryki 1 mld randów ze środków skonfiskowanych przestępcom ma zostać przeznaczony na walkę z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Kolejny 1 mld randów przeznaczono na rozmieszczenie armii w rejonach o wysokiej aktywności gangów, informuje Daily Maverick, powołując się na pełniącego obowiązki ministra policji Firoza Cachalię.

Pieniądze pochodzą z Rachunku Odzyskiwania Aktywów Przestępczych, który jest zasilany dzięki zajmowaniu majątku i środków grup przestępczych. Według ministra Jednostka Konfiskaty Aktywów Krajowej Prokuratury oraz inne instytucje zajęły i odzyskały ponad 11 mld randów.

Reforma policji

Cachalia przedstawił plan zresetowania Służby Policyjnej RPA, obejmujący odpolitycznienie kierownictwa, odbudowę wywiadu kryminalnego, wzmocnienie jednostek detektywistycznych, walkę z gangami oraz uporządkowanie procedur zamówień. Łączy reformę z pracą komisji sędziego Mbuyiselego Madlangi, która bada korupcję, możliwe przeniknięcie sieci przestępczych do systemu sprawiedliwości oraz problemy instytucjonalne policji.

Aby przygotować zmiany, minister powołał grupę doradczą złożoną z 14 ekspertów. Ma ona rozpocząć pracę przed opublikowaniem przez komisję rekomendacji, oczekiwanym do stycznia 2027 roku. Wśród pierwszych kroków Cachalia wymienił włączenie niezależnych zewnętrznych specjalistów do komisji wybierających prowincjonalnych komisarzy policji.

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Komisariaty, technologie i zamówienia

Jednym z kierunków reformy będzie zwiększenie liczby priorytetowych komisariatów policji z 35 do 140. Chodzi o komisariaty o najwyższych wskaźnikach przestępczości, w których mają zostać ocenione braki zasobów, w tym transportu, oraz wzmocniony nadzór nad wynikami pracy kierowników. Według Cachalii 87 ze 140 komisariatów już złożyło plany poprawy.

Policja planuje również zdigitalizować składanie zgłoszeń, rejestrację spraw i poświadczanie dokumentów, aby uwolnić pracowników od części pracy administracyjnej. Projekt dla komisariatu Alexandra w Johannesburgu jest już gotowy do wdrożenia.

Osobny blok reformy dotyczy zamówień. Podczas pierwszego etapu kontroli stylu życia pracowników systemu zaopatrzenia 25 z 54 pracowników nie przeszło kontroli. Cachalia powiązał potrzebę takich kontroli z badaniem przez komisję kontraktu Medicare24 między Służbą Policyjną RPA a Vusimuziem Matlalą, określonym w artykule jako domniemany przywódca przestępczy. Minister oświadczył także, że zamierza wesprzeć 100 tys. społecznych patrolujących, choć finansowanie tego programu nie zostało jeszcze zapewnione.

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