W RPA prezydent Cyril Ramaphosa nie został jeszcze wezwany do złożenia zeznań przed komisją badającą domniemaną ingerencję polityczną w dochodzenia i ściganie karne zbrodni z czasów apartheidu. Rzecznik komisji Lionel Adendorf oświadczył, że prezydent złożył już oświadczenie pod przysięgą, a osoby prowadzące zbieranie dowodów nie uznają jego osobistych zeznań za konieczne.

Wyjaśnienia prezydenta

Jak podaje TimesLIVE, Ramaphosa wyjaśnił w swoim oświadczeniu pod przysięgą, dlaczego nie zgodził się od razu na utworzenie odrębnej komisji po apelu byłych członków Komisji Prawdy i Pojednania, Yasmin Sooki i adwokata Dumisy Ntsebezy. Ich list z lutego 2019 roku poparł ówczesny przewodniczący Komisji Prawdy i Pojednania Desmond Tutu.

Autorzy listu prosili o zbadanie długotrwałych opóźnień w pociąganiu do odpowiedzialności za zbrodnie z okresu apartheidu oraz twierdzeń o możliwym wpływie politycznym na ten proces. Ramaphosa oświadczył, że nie utworzył wówczas komisji, ponieważ, jak stwierdził, Krajowy Organ Prokuratorski RPA i ministerstwo sprawiedliwości już pracowały nad przezwyciężeniem opóźnień innymi zgodnymi z prawem sposobami.

Prezydent zaprzeczył również, by sam ingerował w pracę policji lub prokuratury. Według niego próby wpływania na priorytet lub tempo postępowań karnych mogłyby zostać uznane za ingerencję władzy wykonawczej w niezależną pracę prokuratury.

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Twierdzenia rodzin ofiar

Imtiaz Ahmed Kajee, bratanek zamordowanego działacza antyapartheidowego Ahmeda Timola, oświadczył podczas przesłuchań, że Ramaphosa zignorował apele ofiar zbrodni apartheidu i ich rodzin. Prezydent odpowiedział, że kwestia ta nie należy do mandatu komisji, a prawo nie zobowiązywało go do utworzenia odrębnego dochodzenia.

Komisję utworzono w maju 2025 roku, około trzy dekady po zakończeniu prac Komisji Prawdy i Pojednania. Przekazała ona Krajowemu Organowi Prokuratorskiemu około 300 spraw do ścigania karnego, jednak tylko kilka z nich trafiło do sądu.

Komisja bada również twierdzenia o rzekomych tajnych negocjacjach kierownictwa Afrykańskiego Kongresu Narodowego za czasów byłego prezydenta Thabo Mbekiego oraz kierownictwa partii Jacoba Zumy z byłymi generałami armii i policji RPA. Według wnioskodawców celem takich kontaktów mogło być uniknięcie ścigania za zbrodnie związane z naruszeniami praw człowieka w okresie apartheidu. Mbeki zaprzeczył tym twierdzeniom.

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