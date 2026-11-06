W sądzie magistrackim w Lichtenburgu w RPA rozpatrzenie wniosku Akilesha Gupty o zwolnienie za kaucją przełożono na 8 grudnia. Pozostanie on w areszcie do czasu kontynuowania postępowania, informuje TimesLIVE.

Zarzuty w sprawie

Gupta usłyszał zarzuty zabójstwa, naruszenia przepisów imigracyjnych, prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy oraz umyślnego uszkodzenia mienia. W piątek stawił się przed sądem magistrackim w Lichtenburgu.

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Jak poinformowała rzeczniczka Krajowego Urzędu Prokuratury Lindiwe Mabasa, zarzuty są związane z incydentem, który według śledczych miał mieć miejsce 20 października 2026 roku. Według prokuratury nagranie wideo miało rzekomo zarejestrować, jak Gupta potrącił samochodem policjanta pełniącego służbę. Funkcjonariusz odniósł obrażenia, a następnie zmarł.

Status pobytu w kraju

Twierdzi się również, że Gupta jest obywatelem Indii i nie posiada ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu w RPA. Według prokuratury przybył on do kraju w 2024 roku na wizie turystycznej, której termin ważności już upłynął.

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