W Sądzie Najwyższym w Mbombeli w RPA rozpoczął się proces 36-letniego Charlesa Mbongiseniego Mabuzy i 46-letniego Siko Juniora Ngomy. Są oni oskarżeni o zabójstwo szefa służb drogowych w Bushbuckridge, Judasa Lance’a Chiloane’a. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy we wszystkich zarzutach, podaje TimesLIVE.

Okoliczności sprawy

Według prokuratury 11 marca 2023 roku Mabuza i Ngoma podeszli do samochodu stojącego na poboczu Kranskop Road w White River. W pojeździe znajdowali się Chiloane oraz inna osoba, która przeżyła.

Prokuratura twierdzi, że oskarżeni nakazali osobom w samochodzie jechać w zarośnięty teren, gdzie zażądali pieniędzy. Gdy dowiedzieli się, że Chiloane był pracownikiem służb drogowych, mieli rzekomo zażądać jego służbowej broni palnej.

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Zarzuty i przebieg procesu

Strona oskarżenia oświadcza, że mężczyźni zastrzelili Chiloane’a, a następnie uciekli z jego telefonem komórkowym, pieniędzmi, laptopem i bronią palną. Zgon urzędnika stwierdzono na miejscu zdarzenia.

Mabuzie i Ngomie zarzuca się spisek w celu popełnienia rozboju i zabójstwa, rozbój z okolicznościami obciążającymi, zabójstwo, posiadanie broni palnej lub jej imitacji z zamiarem popełnienia przestępstwa, posiadanie zakazanej broni palnej oraz nielegalne posiadanie amunicji. Obaj pozostają w areszcie, a prokuratura nadal przedstawia dowody. Proces ma potrwać do 13 listopada.

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