W RPA w wypadku samochodowym zginął 70-letni działacz ekologiczny Desmond D'Sa — współzałożyciel South Durban Community Environmental Alliance (SDCEA) i laureat Goldman Environmental Prize z 2014 roku. Do wypadku doszło 29 października na południowym wybrzeżu prowincji KwaZulu-Natal, gdy jechał do biura organizacji. Informuje o tym Daily Maverick.

Walka o czyste powietrze

D'Sa pomógł założyć SDCEA około 30 lat temu. Organizacja przede wszystkim broniła prawa mieszkańców południowego Durbanu do czystego i bezpiecznego powietrza. Aktywista urodził się w Cato Manor, a w połowie lat 60. jego rodzinę przesiedlono do Wentworth, dzielnicy otoczonej rafineriami ropy naftowej, zakładami chemicznymi i papiernią.

W latach 80. D'Sa uczestniczył w tworzeniu Wentworth Development Forum. W 1995 roku on i jego współpracownicy z SDCEA zwrócili się do Nelsona Mandeli podczas wizyty prezydenta w Wentworth z okazji otwarcia rozbudowy rafinerii paliwowej Engen. Poruszyli kwestię wysokiej zachorowalności na białaczkę, nowotwory i astmę w Wentworth, Merebank i Bluff.

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Po protestach utworzono międzyrządowy plan, który przewidywał odpowiednie monitorowanie zanieczyszczenia powietrza oraz stopniowe ograniczanie emisji przemysłowych na obszarach mieszkalnych południowego Durbanu.

Pożegnanie w Durbanie

Podczas uroczystości upamiętniających w Austerville Hall oraz katolickim kościele Chrystusa Króla w Wentworth współpracownicy nazywali D'Sa zasadniczym i wytrwałym obrońcą społeczności. Przewodnicząca SDCEA Verushka Memdatt powiedziała, że znał każdą ulicę Wentworth i Austerville oraz wysłuchiwał skarg miejscowych mieszkańców.

Współzałożyciel organizacji groundWork Bobby Peek powiedział, że kampanie D'Sa wyszły poza Durban i pomagały budować solidarność z aktywistami ekologicznymi w innych zanieczyszczonych regionach RPA, a także w delcie Nigru i nad brzegami rzeki Missisipi. D'Sa brał również udział w protestach przeciwko planom morskich poszukiwań ropy i gazu u wybrzeży KwaZulu-Natal.

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