W Durbanie w RPA zatrzymano co najmniej pięć dużych baobabów, które planowano wyeksportować do Gruzji. Jak informuje Daily Maverick, Departament Leśnictwa, Rybołówstwa i Środowiska RPA oświadczył, że w sprawie postawiono zarzuty karne kilku stronom. Drzewa, z w większości odciętymi korzeniami i gałęziami, zatrzymano w magazynie Africa Global Logistics w strefie przemysłowej Mobeni.

Według departamentu, podczas przechwycenia ładunku 17 lipca 2026 roku eksporter nie był w stanie przedstawić ważnej licencji wymaganej do postępowania z chronionymi drzewami. Baobaby znajdują się na liście szczególnie chronionych rodzimych gatunków: bez oficjalnego zezwolenia nie można ich uszkadzać, przemieszczać, przechowywać, sprzedawać, transportować ani eksportować.

Wniosek o licencję odrzucono

27 lipca eksporter złożył wniosek o licencję dotyczącą pięciu drzew. Departament odrzucił go 31 lipca, powołując się na dochodzenie karne i odmowę wydania pozwolenia z mocą wsteczną w celu zalegalizowania rzekomo nielegalnych działań. 8 sierpnia wnioskodawca odwołał się od tej decyzji, a odwołanie jest rozpatrywane.

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Resort oświadczył również, że drzewa wykopano w gminie lokalnej Lephalale w dystrykcie Waterberg w prowincji Limpopo. Gatunek Adansonia digitata jest także chroniony przez ustawodawstwo Limpopo, a dla tych drzew nie uzyskano zezwolenia na podstawie prowincjonalnej ustawy o zarządzaniu środowiskiem.

Stanowisko firmy logistycznej

W Africa Global Logistics oświadczyli, że firma działała wyłącznie jako dostawca usług logistycznych i nie jest właścicielem ładunku, eksporterem ani posiadaczem zezwolenia. Firma odmówiła ujawnienia danych klienta ze względu na poufność, zaznaczając jednocześnie, że jest gotowa współpracować z właściwymi organami oficjalnymi kanałami.

Według obserwacji Daily Maverick baobaby leżały na betonowym placu w słońcu i mogło to trwać od dwóch do trzech miesięcy. Specjalista od rodzimych roślin Geoff Nichols, po ocenie zdjęć, zasugerował, że dziko rosnące drzewa mogły mieć ponad 50 lat, i wyraził zaniepokojenie warunkami ich przechowywania.

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