W prowincji Limpopo w RPA policja aresztowała 32-letniego wyborcę podejrzanego o sfotografowanie wypełnionej karty wyborczej w lokalu wyborczym. Według TimesLIVE funkcjonariusze poszukują także innego mężczyzny w związku z podobnym podejrzeniem.

Dwa incydenty w lokalu wyborczym

Według rzecznika policji w Limpopo, generała brygady Hlulaniego Mashaby, oba przypadki miały miejsce w poniedziałek w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej Chuchekani w osiedlu Khumulani w Lulekani. Około godziny 10:00 32-letni mężczyzna miał rzekomo sfotografować swoją kartę wyborczą po głosowaniu. Przewodnicząca komisji zwróciła się do niego i poinformowała, że przepisy wyborcze zabraniają fotografowania wypełnionej karty wyborczej.

Drugi incydent miał miejsce około godziny 13:40. Jak poinformowała policja, inny wyborca również sfotografował swoją kartę wyborczą. Po interwencji przewodniczącej komisji miał zachowywać się agresywnie, werbalnie ją obrazić i opuścić lokal wyborczy.

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Sprawę przekazano policji

Około godziny 13:50 jeden z wyborców, według policji, opublikował w statusie w mediach społecznościowych zdjęcie wypełnionej karty wyborczej. Przewodnicząca komisji poinformowała Komisję Wyborczą RPA, która poradziła jej skontaktować się z policją. Zawiadomienie złożono po zamknięciu lokalu wyborczego, gdy obaj mężczyźni opuścili jego teren.

32-letni podejrzany został zatrzymany we wtorek. Oczekiwano, że w środę stanie przed Sądem Magistrackim w Lulekani.

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