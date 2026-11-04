W Eldorado Park w RPA uzbrojeni mężczyźni zastrzelili 30-letnią adwokatkę Nadine Meintjes oraz mężczyznę, który przebywał z nią w samochodzie Toyota Urban Cruiser. Atak miał miejsce w poniedziałek przy zjeździe Klipspruit West.

Strzelanina w samochodzie

Jak informuje TimesLIVE, uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do Toyoty Urban Cruiser.

Rzecznik policji, podpułkownik Isaac Mudau, oświadczył, że funkcjonariusze znaleźli samochód z otworami po kulach w drzwiach kierowcy. W środku znajdowała się kobieta na siedzeniu kierowcy oraz mężczyzna na siedzeniu pasażera. Służby ratunkowe stwierdziły zgon obojga.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo w sprawie

Według Muda u policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w poniedziałek. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie dwóch zabójstw, dotychczas nie dokonano żadnych zatrzymań.

Meintjes pracowała w kancelarii prawnej Dane von Branden Attorneys. Według publikacji była zaangażowana w kilka głośnych spraw w Johannesburgu, w tym związanych z gangami w Eldorado Park.

Adwokat Arno Spangenberg, który znał Meintjes od czasów studiów, nazwał jej śmierć tragedią i podkreślił, że przedstawiciele zawodów prawniczych nie powinni obawiać się o życie podczas wykonywania swojej pracy.

Czytaj nas na