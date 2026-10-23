W Pinetown w RPA zatrzymano 29-letniego Siphosethu Ndovelę, podejrzanego o napad na małżeństwo i ich 58-letniego znajomego po wizycie w kasynie. Jak informuje TimesLIVE, podejrzany stanął już przed Sądem Magistrackim w Pinetown.

Postępowanie sądowe

Sąd pozostawił Ndovelę w areszcie. Ma on ponownie stanąć przed sądem 27 października, gdy rozpatrzony zostanie formalny wniosek o zwolnienie za kaucją.

Według rzecznika policji prowincji KwaZulu-Natal, pułkownika Roberta Netshiundy, do napadu doszło w nocy 21 sierpnia. 50-letni mężczyzna, jego 59-letnia żona oraz ich 58-letni znajomy opuścili około godziny 23:00 kasyno w pobliżu Umdloti samochodami BMW X3 i Ford Ranger.

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Atak w pobliżu domu

Jak podała policja, gdy przybyli do swojego miejsca zamieszkania przy Bartlett Road w Pinetown, podeszło do nich dwóch uzbrojonych podejrzanych. Zabrano im pieniądze, które mężczyzna otrzymał w kasynie, a także damską torebkę.

Netshiunda poinformował, że podczas napadu funkcjonariusze jednostki Flying Squad, którzy prowadzili rutynowy patrol, jechali obok samochodu ucieczkowego podejrzanych. Oddano do nich strzały, jednak funkcjonariusze zdołali się ukryć i nie odnieśli obrażeń, a podejrzani uciekli.

Policja zauważyła opuszczający miejsce zdarzenia biały samochód Toyota Yaris z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Później śledczy ustalili, że podczas napadu wykorzystano również białego VW Polo. Ndovelę zidentyfikowano jako właściciela tego pojazdu i zatrzymano w poniedziałek przez detektywów z jednostki policji KwaZulu-Natal do spraw zabójstw i napadów. Drugi podejrzany jest poszukiwany, a jego tożsamość jest znana śledczym.

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