W Pinetown w RPA zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w próbie kradzieży samochodu i strzelaninie, w której zginął jeden z domniemanych sprawców kradzieży auta. Poinformował o tym TimesLIVE, powołując się na policję prowincji KwaZulu-Natal.

Okoliczności incydentu

Incydent miał miejsce 9 października na Lee Place. Według policji ojciec wycofywał z podjazdu przy domu wraz z dwojgiem dzieci, gdy podejrzani wysiedli z samochodu stojącego za nim.

Jeden z podejrzanych, według funkcjonariuszy, otworzył ogień do mężczyzny. Ojciec odpowiedział ogniem i śmiertelnie ranił jednego z podejrzanych.

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Zatrzymanie i zarzuty

Rzecznik policji KwaZulu-Natal, podpułkownik Paul Magwaza, poinformował, że podejrzany został zatrzymany w niedzielę w KwaDabeka po dalszym dochodzeniu prowadzonym przez detektywów z Pinetown. Według policji znaleziono przy nim broń palną bez licencji oraz 14 sztuk amunicji.

Policja podała, że mężczyźnie zarzuca się próbę kradzieży samochodu, trzy przypadki usiłowania zabójstwa, a także posiadanie broni bez licencji i amunicji. Oczekuje się, że we wtorek stanie przed sądem magistrackim w Pinetown.

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