Użytkownik TikToka zatrzymany w RPA po znieważeniu komisarza — TimesLIVE

Policja w prowincji KwaZulu-Natal w RPA poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny w sprawie dotyczącej crimen injuria i podżegania do przemocy po opublikowaniu przez niego na TikToku nagrania zawierającego obelgi pod adresem komisarza policji prowincji, generała porucznika Nhlanhli Mkhwanaziego.

Wszczęto sprawę w celu przeprowadzenia śledztwa

Jak informuje TimesLIVE, rzecznik policji KwaZulu-Natal, pułkownik Robert Netshiunda, oświadczył, że wszczęto sprawę w celu przeprowadzenia śledztwa po wykryciu w nagraniu oznak crimen injuria i podżegania do przemocy.

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Według Netshiundy podejrzanego odnaleziono na stadionie Princess Magogo w KwaMashu. Został tam zatrzymany w niedzielne popołudnie.

Rozprawa sądowa w Durbanie

Rzecznik policji poinformował, że mężczyzna ma stawić się przed sądem magistrackim w Durbanie w poniedziałek.

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