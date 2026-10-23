W prowincji Limpopo w RPA 39-letni sierżant policji został znaleziony martwy z raną postrzałową głowy, kilka godzin po tym, jak podejrzewano go o śmiertelne postrzelenie swojej 35-letniej żony. Jak informuje TimesLIVE, ciało funkcjonariusza znaleziono w czwartek rano pod drzewem marula.

Poszukiwania sierżanta

Według policji sierżant służył na posterunku policji w Witpoort. Śledczy podejrzewają, że w środę zastrzelił swoją żonę w wiosce Martinique, należącej do rejonu obsługi policyjnej Villa Nora.

Na miejsce wezwano medyków, którzy stwierdzili zgon kobiety. Rzecznik policji w Limpopo Malesela Ledwaba przekazał, że podejrzany następnie odjechał białym pickupem Isuzu, a policja rozpoczęła jego poszukiwania.

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Postępowanie w sprawie śmierci

Około godziny 6:30 w czwartek policja otrzymała zgłoszenie o białym pickupie zaparkowanym przy drodze w rejonie Botschabelo, należącym do obszaru obsługi Tom Burke. Funkcjonariusze znaleźli pojazd około 100 metrów od miejsca, w którym leżało ciało sierżanta.

Obok niego znaleziono wydaną przez państwo broń służbową. Na posterunku policji w Tom Burke wszczęto postępowanie w celu ustalenia okoliczności jego śmierci.

Motyw incydentu pozostaje obecnie nieznany, jednak policja nie wyklucza wersji przemocy domowej. Komisarz policji Limpopo Jan Scheepers nazwał zdarzenie aktem przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwa.

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