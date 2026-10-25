W mieście Gqeberha w RPA znaleziono martwą 29-letnią cukierniczkę i właścicielkę firmy Anathi Magugę, która zaginęła w czwartek wieczorem. Jej rodzina potwierdziła śmierć kobiety, informuje TimesLIVE.

W oświadczeniu rodzina Magugi podziękowała osobom, które udostępniały ogłoszenia o jej zaginięciu, organizowały spotkania i włączyły się w poszukiwania. Krewni poprosili również opinię publiczną o wsparcie modlitwą i zaznaczyli, że szczegóły pogrzebu zostaną podane później.

Policja kontynuuje śledztwo

Burmistrz Nelson Mandela Bay Babalwa Lobishe wyraziła współczucie rodzinie i poinformowała, że odwiedziła ją po śmierci Magugi. Jak przekazała, jej wizyta została poprzedzona briefingiem dotyczącym postępów śledztwa.

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Lobishe oświadczyła, że policja nadal ustala okoliczności śmierci kobiety i dąży do pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności. Podkreśliła, że publiczne rozpowszechnianie wrażliwych informacji może utrudnić śledztwo lub przyszłe postępowanie sądowe.

Apel o nieupowszechnianie niezweryfikowanych informacji

Burmistrz zaapelowała do obywateli o przekazywanie śledczym wszelkich informacji, które mogą pomóc w sprawie, lecz o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych danych. Ostrzegła również partie polityczne i poszczególne osoby przed wykorzystywaniem tragedii do celów politycznych.

Lobishe stwierdziła, że tragedia przypomina o pilnej potrzebie wzmocnienia skoordynowanych działań przeciw przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwu. Jej zdaniem wymaga to współpracy organów państwowych, organizacji społecznych, liderów politycznych i społeczeństwa, a także wsparcia dla poszkodowanych i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

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