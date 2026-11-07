W Paragwaju prokuratura postawiła zarzuty 27 osobom w sprawie karnej dotyczącej cyfrowego Ueno Bank. Chodzi w szczególności o rzekome udzielanie przez bank kredytów spółkom powiązanym z jego właścicielami. Jak informuje The Rio Times, sędzia ds. gwarancji karnych Humberto Otazu przyjął oskarżenie w sprawie nr 89/2026 4 listopada.

Oskarżeni w sprawie

W sprawie występuje siedmiu dyrektorów Ueno Bank i jego biegły rewident statutowy, a także 19 akcjonariuszy, prezesów lub dyrektorów sześciu spółek związanych z kredytami. Wśród oskarżonych są główny akcjonariusz Grupo Vázquez Miguel Vázquez oraz prezes banku Juan Manuel Gustale.

Prokuratura zarzuca figurantom nadużycie zaufania, niewłaściwe działania w sytuacji kryzysowej, usiłowanie oszustwa oraz naruszenie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych. Według śledztwa kredyty dla powiązanych podmiotów mogły być udzielane przy niewystarczającym zabezpieczeniu lub bez niego.

Osobno prokuratorzy wskazali na sprzedaż 15 czerwca portfela kredytowego o wartości 74,4 mln dolarów spółce Vinanzas SA, którą później powiązano z bankiem. Według oskarżenia transakcja mogła być fikcyjna: Vinanzas nie miała własnych środków, a pieniądze wracały za pośrednictwem spółek, które otrzymywały pożyczki od Ueno.

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Środki zapobiegawcze i odrębna sprawa przeciwko Peñi

Według publikacji 5 listopada sąd postanowił aresztować sześciu funkcjonariuszy banku, a wobec dwóch kolejnych dyrektorek zastosował areszt domowy z elektronicznymi bransoletami. Jednocześnie różne doniesienia różnią się co do liczby osób objętych aresztem.

6 listopada Senat Paragwaju usunął prezydenta Santiago Peñę ze stanowiska w ramach procedury impeachmentu politycznego za nienależyte wykonywanie obowiązków. Tego samego dnia prokuratura postanowiła zatrzymać Peñę i byłego prezesa banku centralnego Carlosa Carvallo w odrębnym postępowaniu — sprawie nr 92/2026. Wiceprezydent Pedro Alliana złożył tego wieczoru przysięgę jako prezydent.

Żaden z figurantów nie został uznany za winnego, a termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Bank centralny Paragwaju 2 listopada wszczął procedurę restrukturyzacyjną wobec Ueno po tym, jak wskaźnik wypłacalności banku spadł poniżej połowy ustawowego minimum. Oskarżenie nie jest wyrokiem.

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