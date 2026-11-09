W Paragwaju w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, zostanie zawieszony państwowy program szkolnego wyżywienia Hambre Cero w departamencie San Pedro, stolicy Asunción, a także w departamentach Central i Presidente Hayes. Decyzja jest związana ze strajkiem nauczycieli w szkołach publicznych, informuje The Rio Times.

Gdzie zostaną wstrzymane dostawy

Administracja departamentu San Pedro w okólniku z 7 listopada poinformowała dostawców i dyrektorów szkół, że w poniedziałek żywność nie będzie dostarczana do wszystkich placówek uczestniczących w programie. Ograniczenie obejmie również szkoły, w których zajęcia mimo to będą się odbywać.

Ministerstwo Rozwoju Społecznego Paragwaju 8 listopada ogłosiło podobny krok w Asunción, Central i Presidente Hayes. Według ministerstwa minister Tadeo Rojas nakazał zawieszenie dostaw, aby zachować środki publiczne i uniknąć psucia się żywności, gdy uczniowie pozostają w domach.

Żądania związków zawodowych

Strajk poparły Federacja Paragwajskich Edukatorów, Krajowy Związek Edukatorów, dwa zrzeszenia związkowe OTEP oraz związek dyrektorów szkół Sinadi. Domagają się one państwowych gwarancji dotyczących środków publicznych i emerytalnych powiązanych z Ueno Bank, o którego upadku informuje wydanie.

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W szczególności związki zawodowe domagają się zwrotu 60 mln dolarów do Caja Fiscal — funduszu emerytalnego urzędników państwowych — oraz 350 mln dolarów do państwowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych IPS. Wśród innych żądań jest zwiększenie finansowania edukacji w budżecie państwa na 2027 rok.

Liderzy związków mieli spotkać się z prezydentem Pedro Allianą 9 listopada o godz. 11:30. Według wstępnych danych zajęcia mają zostać wznowione we wtorek, 10 listopada.

The Rio Times wiąże strajk również z kryzysem politycznym w kraju. Według wydania 6 listopada Senat Paragwaju usunął ze stanowiska prezydenta Santiago Peñę, a Pedro Alliana tego samego dnia złożył przysięgę jako głowa państwa.

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