W Paragwaju przeszukano dom byłego prezydenta Peñi — The Hindu

W Paragwaju policja przeprowadziła przeszukanie domu byłego prezydenta Santiago Peñi w ramach śledztwa dotyczącego kryzysu bankowego i upadku Ueno Bank. Były prezydent jest przetrzymywany na terenie obiektu wojskowego po tym, jak Senat 6 listopada odwołał go ze stanowiska. Stanowisko prezydenta objął wiceprezydent Pedro Alliana.

Śledztwo w sprawie upadku banku

Jak informuje The Hindu, władze w ubiegłym tygodniu interweniowały w Ueno Bank i przejęły go. Jest to popularny bank internetowy, w którym rachunki miała niemal połowa z 6,5 miliona mieszkańców kraju. W banku przechowywano również ponad 800 milionów dolarów środków państwowych.

Upadek instytucji wywołał uliczne protesty. Prokuratura twierdzi, że Ueno Bank przyjmował depozyty od struktur państwowych, jednocześnie udzielając wątpliwych kredytów firmom powiązanym z kierownictwem Ueno.

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Oskarżenia wobec Peñi

Śledczy podejrzewają Peñę o wykorzystywanie wpływów prezydenckich do kierowania milionów państwowych depozytów do Ueno Bank. Zarzuca mu się również ukrywanie lub bagatelizowanie problemów finansowych banku mimo ostrzeżeń dotyczących wątpliwych pożyczek i problemów z wypłacalnością.

Peña, który doszedł do władzy w 2023 roku, do ubiegłego roku posiadał akcje spółki holdingowej Ueno Holding. W akcie oskarżenia wskazano, że w 2024 roku otrzymał od Ueno Bank dwa kredyty o łącznej wartości około 500 tysięcy dolarów na budowę domu w pobliżu Asunción. Jego miesięczna rata kredytu hipotecznego wynosiła 38 tysięcy dolarów — sześć razy więcej niż miesięczna pensja prezydenta, wynika z dokumentu.

Pedro Alliana oświadczył 8 listopada, że rząd zwrócił już środki 1,2 miliona klientów Ueno Bank, których pieniądze zostały zablokowane. Łączna kwota wypłat osiągnęła wówczas około 158 milionów dolarów, a rekompensaty miały być kontynuowane w tym tygodniu.

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