W czwartek w Paryżu ponad tysiąc osób wzięło udział w marszu przeciwko środkom socjalnym i podatkowym dla emerytów przewidzianym w budżetach na 2027 rok. Informuje o tym France 24.

Uczestnicy marszu

Marsz został zwołany przez sojusz związków zawodowych. Do protestu dołączyły również grupy studenckie i uczniowskie. Uczestnicy sprzeciwili się planowanym na 2027 rok zmianom socjalnym i podatkowym dotyczącym emerytów.

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Działania rządu

Według publikacji rząd chce, aby emeryci zapewnili około 5,4 mld euro. Jednym z proponowanych kroków jest zamrożenie waloryzacji emerytur powyżej 1 260 euro. Rząd planuje również zreformować 10-procentową ulgę w podatku dochodowym.

Liderzy związkowi oświadczyli, że środki te nie powinny pochodzić z kieszeni emerytów. Ich stanowisko dotyczy zarówno zamrożenia waloryzacji, jak i planowanych zmian podatkowych.

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