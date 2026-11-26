W Paryżu rozpoczął się proces 41-letniej Emilie König, oskarżonej o propagowanie ugrupowania Państwo Islamskie w Syrii i zachęcanie innych kobiet do przyłączania się do niego. Podczas pierwszej rozprawy przeprosiła swoje dzieci, matkę i naród francuski, informuje France 24.

Oświadczenie oskarżonej

König powiedziała sądowi, że wstydzi się swoich działań oraz wpływu, jaki mogła mieć dżihadystyczna propaganda internetowa. Podkreślała również, że się zmieniła. Proces ma potrwać cztery dni. W razie uznania za winną kobiecie grozi do 30 lat więzienia.

Emilie König pochodzi z Lorient w Bretanii. W 2012 roku, rok po rozpoczęciu wojny domowej w Syrii, zostawiła we Francji dwoje dzieci i wyjechała do Syrii, aby poślubić członka ugrupowania Państwo Islamskie. Pozostała tam przez 10 lat.

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Pobyt w Syrii i repatriacja

Według oskarżenia König była „prawdziwą ikoną” ekstremistycznego ugrupowania i miała znaczący wpływ w internecie. Występowała w propagandowych nagraniach Państwa Islamskiego i mieszkała na terytorium tak zwanego kalifatu, ogłoszonego przez ugrupowanie w 2014 roku na części Syrii i sąsiedniego Iraku.

Pod koniec 2017 roku König została zatrzymana przez siły dowodzone przez Kurdów, które walczyły z dżihadystami. Francja repatriowała ją z obozu detencyjnego w 2022 roku. Do Francji wróciła także trójka jej dzieci, urodzonych w Syrii w 2015 i 2017 roku.

Adwokat Emmanuel Daoud oświadczył, że po powrocie do Francji jego klientka stała się wzorową więźniarką i dąży do deradykalizacji. Najstarsze dziecko König, które osiągnęło już pełnoletność, ma zeznawać na jej korzyść. Jednocześnie władze francuskiego regionu, który obecnie opiekuje się trojgiem młodszych dzieci, oskarżyły König o przemoc psychiczną i fizyczną wobec nich, w tym o pokazywanie brutalnych scen, takich jak publiczne dekapitacje.

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