9 listopada w Paryżu mają rozpocząć się rozprawy w sprawie trzech francuskich policjantów oskarżonych o pobicie producenta muzycznego Michela Zeclera w 2020 roku. Zarzuca się im umyślne użycie przemocy przez grupę osób, a także fałszowanie dokumentów po incydencie. Policjantom grozi do 15 lat więzienia, poinformowała France 24.

Incydent w pobliżu studia

Policjanci zatrzymali Zeclera w pobliżu jego paryskiego studia 21 listopada 2020 roku. Twierdzili, że nie nosił maski obowiązkowej podczas pandemii COVID-19, a także podejrzewali go o używanie konopi indyjskich.

Według śledztwa funkcjonariusze zaprowadzili producenta do wejścia do jego biura i brutalnie go pobili. Atak zarejestrowały kamery monitoringu studia. Śledztwo ustaliło, że w ciągu około pięciu minut Zecler otrzymał około 30 ciosów pięściami i pałkami w twarz oraz ciało.

W opinii medycznej wskazano uraz czaszkowo-twarzowy, obrażenia wargi i skóry głowy, a także całkowite zerwanie ścięgna bicepsa. Z powodu obrażeń producent nie mógł pracować przez 45 dni.

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Wersje stron

W raporcie z zatrzymania policjanci twierdzili, że Zecler ich uderzył i próbował odebrać pałkę. Jednak nagranie wideo opublikowane przez francuskie medium Loopsider kilka dni po zdarzeniu zaprzeczało tej wersji.

Francuska rzeczniczka praw obywatelskich oświadczyła, że podczas ataku policjanci używali rasistowskich obelg, powołując się na zeznania czterech naocznych świadków. Oskarżeni temu zaprzeczają, a twierdzenia dotyczące rasistowskich obelg nie zostały ujęte w akcie oskarżenia. Zecler powiedział także AFP, że policjanci użyli wobec niego rasistowskiego określenia obraźliwego.

France 24 zauważa, że sprawy dotyczące domniemanej przemocy policyjnej we Francji rzadko trafiają do sądu karnego, ponieważ większość z nich rozpatrują wewnętrzne organy policji.

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