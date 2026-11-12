U pacjentów z chorobą Parkinsona podczas czuwania częściej rejestruje się wolne fale mózgowe, które zwykle wiąże się z głębokim snem lub stanem podobnym do snu. Uczestnicy z tą chorobą mieli również bardziej nasiloną senność dzienną, a cechy wolnych fal były związane z niewielkimi halucynacjami i gorszymi wynikami poznawczymi, informuje News-Medical.

Dane z elektroencefalografii

Autorzy badania pod kierownictwem Fosco Bernasconiego wykorzystali elektroencefalografię do rejestrowania aktywności mózgu 84 pacjentów z chorobą Parkinsona oraz 30 zdrowych starszych uczestników grupy kontrolnej.

U pacjentów z chorobą Parkinsona rejestrowano większą liczbę na minutę wolnych fal, podobnych do tych występujących podczas snu, niż w grupie kontrolnej. U tych uczestników odnotowano również większą senność dzienną.

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Halucynacje i wyniki poznawcze

Naukowcy ustalili, że amplituda takich fal była większa u pacjentów, którzy mieli niewielkie halucynacje. Amplituda fal korelowała również z gorszymi wynikami klinicznej oceny funkcji poznawczych.

Wolne fale zwykle obserwuje się u zdrowych osób podczas snu, choć mogą one krótkotrwale pojawiać się również w stanie czuwania, w szczególności podczas mimowolnego odpływania myślami lub senności dziennej. Wcześniej wiadomo było, że u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Parkinsona, zmieniają się wolne fale podczas snu, a także częściej występują zaburzenia jakości snu i nadmierna senność w ciągu dnia.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Science Translational Medicine. Autorzy zaznaczyli, że przyszłe badania powinny ustalić, czy takie zmiany wolnych fal pojawiają się już w prodromalnym stadium choroby Parkinsona. Ich zdaniem charakter tych fal może potencjalnie pomóc w identyfikacji osób zagrożonych rozwojem choroby.

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