W Pekinie weszła w życie prohibicja posiadania dronów — The Japan Times

15 listopada w Pekinie w Chinach weszła w życie prohibicja posiadania i przechowywania bezzałogowych statków powietrznych. Ograniczenie obejmuje miejskie i wiejskie obszary gminy o powierzchni około 16 400 kilometrów kwadratowych, informuje The Japan Times.

Zakaz przechowywania i transportu

Władze Pekinu ogłosiły tę decyzję we wrześniu. Zakazuje ona posiadania i przechowywania dronów w celu wzmocnienia bezpieczeństwa stolicy. Zakazane jest również wwożenie do miasta dronów i ich komponentów.

Przed wejściem przepisów w życie właściciele musieli pozbyć się urządzeń: odsprzedać je w zatwierdzonych punktach odkupu lub przez internet albo wywieźć drony poza obszar objęty zakazem. Osobom, które nadal będą posiadać drona, może grozić grzywna i konfiskata sprzętu.

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Wyjątki i wcześniejsze ograniczenia

Wyjątki dotyczące lotów mogą być przyznawane do konkretnych zadań, w tym zwalczania terroryzmu, działań organów ścigania, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, rolnictwa i badań naukowych.

W maju 2026 roku Pekin już zakazał sprzedaży dronów. Wówczas właściciele musieli zarejestrować urządzenia w organach władzy, ale mogli je zachować. Nowe ograniczenia wprowadzono w związku z obawami o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej po tym, jak w czerwcu mały samolot uderzył w najwyższy wieżowiec miasta: pilot zginął, a kolejnych 13 osób zostało rannych.

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