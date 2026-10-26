W Penangu w Malezji 73-letni mężczyzna zginął po tym, jak osuwisko uderzyło w dwupiętrowy dom w rejonie Taman Seri Rambai w Paya Terubong. Do zdarzenia doszło rano 25 października. Według Channel NewsAsia służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o osuwisku o godz. 8:36.

Trzy osoby znalazły się w strefie osuwiska

W czasie zdarzenia w strefie osuwiska znajdowały się trzy osoby. Dwie z nich uratowano, jednak 73-letni mężczyzna pozostał pod gruzami. Ratownicy stwierdzili jego zgon na miejscu, a ciało wydobyto około godz. 11:00.

Rada Miasta Wyspy Penang wstrzymała prace przy budowie kondominium na zboczu niedaleko miejsca zdarzenia. Burmistrz rady A. Rajendran oświadczył, że decyzję podjęto w celu przeprowadzenia dochodzenia. Jak zaznaczył, projekt drogowy i budowa kondominium trwają od ponad roku, a w rejonie prowadzone są również prace stabilizacyjne zbocza.

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Wstępne przyczyny osuwiska

Członek rady wykonawczej stanu Penang ds. infrastruktury, transportu i technologii cyfrowych Zairil Khir Johari poinformował, że stabilizacja niektórych odcinków zbocza nie została jeszcze ukończona w chwili osuwiska. Według niego osuwisko dotknęło właśnie jeden z takich niedokończonych odcinków.

Urzędnik okręgowy Isma Suhaimi Shairff zaznaczył, że na miejscu odnotowuje się ruch gruntu mimo suchej pogody. Według wstępnych ustaleń władz wyciek w rurze wodociągowej na zboczu oraz zatkane drenaże mogły doprowadzić do nagromadzenia wody i spowodować osuwisko. Ostrzegł również, że w razie dalszego przesuwania się gruntu na placu mogą spaść ciężki dźwig i duże betonowe bloki.

Ewakuacja w pobliżu miejsca zdarzenia

Odsłonięte zbocze ma zostać przykryte folią plastikową w celu ochrony przed deszczem. Mieszkańcom sześciu domów w pobliżu miejsca zdarzenia nakazano ewakuację.

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