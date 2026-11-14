W pakistańskiej prowincji Pendżab utworzono 750-osobową jednostkę złożoną z 67 mobilnych grup, które mają szybko reagować na podpalanie ścierniska na polach ryżowych. Jednostkę powołano w czasie kolejnego sezonu smogu, który spowił Lahaur i inne obszary Azji Południowej.

Jak informuje Cyprus Mail, podczas jednego z wyjazdów w pobliżu Lahauru członkowie grupy ugasili ogień na polu w ciągu kilku minut. Według urzędników jest to pierwsza w Pakistanie jednostka utworzona specjalnie do walki z zanieczyszczeniem.

Reakcja w ciągu 10–15 minut

Szefowa Departamentu Ochrony Środowiska i Zmian Klimatu Pendżabu Silwat Saeed poinformowała, że grupy działają w głównych rejonach uprawy ryżu w prowincji. Mają docierać na miejsce zgłoszonego pożaru w ciągu 10–15 minut, a także patrolują pola i przyjmują skargi za pośrednictwem kilku kanałów.

Według danych departamentu w ciągu jednej doby tego tygodnia otrzymał on 679 zgłoszeń o pożarach na polach w Pendżabie i ugasił 650 pożarów. Dane satelitarne wykazały również, że obszar wypalonych terenów w Indiach i Pakistanie jest obecnie mniejszy od historycznej średniej dla tej pory roku.

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Grzywny i dotowany sprzęt

Rolnicy przyłapani na spalaniu pozostałości pożniwnych mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 15 tys. rupii pakistańskich, czyli około 54 dolarów, za akr. Nieopłacenie grzywny może skutkować postępowaniem karnym i karą pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.

Władze rozdystrybuowały również ponad 10 tys. dotowanych siewników Super Seeder: państwo pokrywa 60% ich kosztu, a rolnicy pozostałe 40%. Jeden z rolników, Muhammad Ismail, oświadczył, że przejście na ten sprzęt i rezygnacja ze spalania ścierniska zwiększyły plony pszenicy z akra. Jednocześnie rolnik Saleem Abbas zaznaczył, że wiele gospodarstw nadal uważa wypalanie za najtańszy i najszybszy sposób przygotowania pola do kolejnego siewu.

Zanieczyszczenie w regionie nasila połączenie dymu ze spalania pozostałości ryżowych, emisji przemysłowych, spalin samochodowych i pyłu budowlanego, które jest zatrzymywane przez zimne zimowe powietrze. Według dyrektora generalnego Departamentu Ochrony Środowiska Pendżabu Abdullaha Nayara liczba hospitalizacji z powodu problemów z gardłem związanych ze smogiem w ubiegłym miesiącu wyniosła 69% poziomu z października 2025 roku.

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