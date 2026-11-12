W USA wiceadmirał Rob Gaucher, odpowiedzialny w Pentagonie za portfel okrętów podwodnych, oświadczył, że przekazanie Marynarce Wojennej USA pierwszego strategicznego rakietowego okrętu podwodnego typu Columbia w 2028 roku jest całkowicie możliwe. Jednocześnie podkreślił, że jest to trudne zadanie wymagające znacznego nakładu pracy, informuje Breaking Defense.

Bardziej optymistyczna ocena

Gaucher wystąpił na dorocznym sympozjum Submarine League. Jak stwierdził, pewność co do dotrzymania harmonogramu rośnie z każdym tygodniem dzięki analizie wskaźników produkcyjnych, uzgadnianiu celów, lepszemu planowaniu produkcji oraz usuwaniu codziennych wąskich gardeł produkcyjnych.

W kwietniu wiceadmirał określił osiągnięcie celu na 2028 rok jako niezwykle trudne zadanie. Wówczas zaznaczył także, że terminu przekazania nie należy dotrzymywać, jeśli miałoby to długoterminowe konsekwencje dla programu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Harmonogram budowy District of Columbia

Okręt wiodący serii, District of Columbia, początkowo planowano przekazać flocie w 2027 roku. W 2025 roku dowódcy Marynarki Wojennej dopuszczali przesunięcie terminu na 2029 rok z powodu problemów u dostawców, jednak w 2026 roku nadal celowali w 2028 rok.

Marynarka Wojenna USA oraz partnerzy stoczniowi General Dynamics Electric Boat i HII Newport News Shipbuilding opracowali w 2025 roku plan przyspieszenia prac. Przewidywał on dostarczenie wszystkich modułów District of Columbia do stoczni końcowego montażu General Dynamics Electric Boat w Groton w stanie Connecticut do końca 2025 roku.

W lutym 2026 roku kontradmirał Todd Weeks informował, że District of Columbia był gotowy w około 65%, a drugi okręt serii, przyszły Wisconsin, w około 35%. Według niego pełnoskalową budowę zaplanowano na początek lat 30. XXI wieku. Wcześniej Marynarka Wojenna informowała, że District of Columbia może zostać opóźniony o 12–16 miesięcy z powodu niedoboru pracowników w stoczniach i problemów w łańcuchach dostaw.

Czytaj nas na