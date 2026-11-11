Pocisk trafił tankowiec MT FUJAIRAH ENERGY pływający pod banderą Liberii w Zatoce Perskiej. Na pokładzie znajdowało się sześciu indyjskich marynarzy. Poinformował o tym w środę, 11 listopada 2026 roku, indyjski minister żeglugi Sarbananda Sonowal, podaje The Hindu.

Trasa statku

Według publikacji statek płynął z Al-Ruwais do Dubaju. Do incydentu doszło 10 listopada, gdy tankowiec przepływał przez Zatokę Perską. W materiale MT FUJAIRAH ENERGY określono jako VLCC, czyli bardzo duży tankowiec.

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Obrażenia załogi

Sonowal oświadczył, że ranne zostały cztery osoby z załogi. Jednym z rannych był obywatel Indii; według ministra doznał on lekkich obrażeń.

Minister poinformował również, że indyjski marynarz został bezpiecznie przetransportowany na ląd. O incydencie poinformował dzień po trafieniu statku. Informacje o obrażeniach i przetransportowaniu marynarza na ląd podał indyjski minister żeglugi.

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