Statek w Zatoce Perskiej trafiony dwoma pociskami — OilPrice

W niedzielę w Zatoce Perskiej statek został trafiony dwoma pociskami 83 mile na wschód od Ras al-Chafdżi, saudyjskiego miasta w pobliżu granicy z Kuwejtem. O incydencie poinformowało brytyjskie Biuro Operacji Handlu Morskiego, pisze OilPrice. W komunikacie nie podano danych dotyczących statku, który został trafiony w tym rejonie.

Incydent z holownikiem

Publikacja cytuje również The Maritime Executive, które poinformowało o trafieniu pociskiem emirackiego holownika offshore Selat Storm w rejonie na północny zachód od Półwyspu Musandam w Cieśninie Ormuz. Firma konsultingowa Vanguard Tech zidentyfikowała go jako stary holownik zaopatrzeniowy o nośności około 1300 ton.

Według informacji z monitoringu morskiego Selat Storm po trafieniu częściowo tonął. Nie przekazano informacji o stanie załogi. OilPrice określa ten incydent jako prawdopodobny atak Iranu, jednak w materiale nie ma niezależnego potwierdzenia odpowiedzialności Teheranu.

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Wcześniejsze doniesienia

OilPrice zaznacza, że 18 października pocisk trafił w holenderski holownik JIF Barracuda w Cieśninie Ormuz. Publikacja pisze również, że w miniony czwartek Iran poinformował o czterech tankowcach, które według twierdzeń Teheranu najechały na miny podczas „nielegalnego” przejścia przez cieśninę.

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei oświadczył, że po spełnieniu żądań Teheranu można byłoby przywrócić bezpieczeństwo w Cieśninie Ormuz oraz proces negocjacyjny. Wśród warunków wymienionych w materiale są reparacje wojenne i wycofanie wszystkich sił z obszarów w pobliżu Republiki Islamskiej.

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