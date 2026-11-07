W Ellenbrook, przedmieściu na północny wschód od Perth w Australii, mieszkańcy zorganizowali przejazd samochodowy na wsparcie 13-letniego chłopca, który, według ABC News, miał rzekomo zostać zaatakowany przez grupę nastolatków. W wydarzeniu nazwanym „community cruise” wzięło udział ponad 100 samochodów i 25 motocykli.

Przejazd zorganizowany w 12 godzin

Uczestnicy zebrali się w Coolamon Park, po czym przejechali do pobliskiego obiektu handlowego. Przejazd zorganizował lokalny mieszkaniec Terry Mason, który powiedział, że zdołał przygotować wydarzenie w 12 godzin. Jak zaznaczył, wiadomość o ataku szczególnie go poruszyła, ponieważ jego bratanek również miał rzekomo doświadczać prześladowań w tej okolicy.

Lokalna posłanka Tania Lawrence nazwała wydarzenie samochodowo-motocyklowe nietypowym sposobem, w jaki społeczność postanowiła okazać wsparcie chłopcu i jego rodzinie.

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Zarzuty wobec pięciu nastolatków

Według publikacji atak został nagrany na wideo i udostępniony w mediach społecznościowych. Na nagraniu grupa ściga nastolatka, pytając go o vape, a następnie popycha go na ziemię.

W sądzie dla nieletnich usłyszano, że pokrzywdzony miał rzekomo być ciągnięty po ziemi, bity rękami i kopany, zastraszany nożem, a także że zabrano mu koszulkę i sweter. Chłopiec sam dotarł do domu, a później zgłosił się do Midland Hospital ze wstrząśnieniem mózgu, licznymi obrzękami głowy, siniakami pod oczami oraz stłuczeniami górnej i dolnej części ciała.

Policja postawiła zarzuty pięciu nastolatkom w wieku od 13 do 17 lat. Zarzuca się im spowodowanie obrażeń ciała oraz rozbój z użyciem broni w okolicznościach obciążających w związku z tym zdarzeniem. Śledztwo trwa.

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