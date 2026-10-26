W Perth w Australii 13-letni chłopiec pozostanie w areszcie przez kolejne sześć tygodni w sprawie strzelaniny z samochodu do domu mieszkalnego w rejonie Gosnells. Będzie przebywał w ośrodku detencyjnym Banksia Hill, ponieważ nie złożył wniosku o zwolnienie za kaucją.

Jak informuje ABC News, matka nastolatka obecnie szuka dla nich stabilnego i odpowiedniego mieszkania po niedawnej przeprowadzce rodziny do Australii Zachodniej. Kwestia kaucji może zostać rozpatrzona, gdy rodzina będzie miała odpowiednie lokum.

Zarzuty dotyczące strzelaniny

Według policji we wczesnych godzinach 17 października chłopiec oddał z karabinu półautomatycznego ponad 20 strzałów w kierunku domu przy Bert Street w Gosnells. W domu przebywało wówczas siedem osób, w tym dzieci. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

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Według mediów na nagraniu z kamer monitoringu słychać 27 strzałów. Następnego dnia chłopiec został zatrzymany na parkingu w rejonie Belmont. Postawiono mu osiem zarzutów, w tym nielegalnego użycia broni palnej, narażenia życia, posiadania skradzionego mienia oraz prowadzenia pojazdu bez odpowiedniego uprawnienia.

Specyfika rozpatrywania sprawy

Nastolatek uczestniczył w krótkim posiedzeniu Sądu Dziecięcego w Perth za pośrednictwem łącza wideo. Sąd usłyszał również, że w sprawie znaczenie będzie miała jego zdolność do zrozumienia powagi swoich działań, ponieważ ma mniej niż 14 lat.

W Australii Zachodniej obowiązuje zasada doli incapax: oskarżenie musi udowodnić, że dziecko poniżej 14. roku życia rozumiało, iż domniemane działania były poważnie niewłaściwe. Prokuraturze nakazano przekazać obronie materiały dowodowe, w tym dotyczące Wiktorii. Policja nadal nie znalazła karabinka, którego, jak twierdzi, używał nastolatek. ABC News informuje, że funkcjonariusze sprawdzają również możliwe powiązania sprawy z przestępczością zorganizowaną. Kolejne posiedzenie wyznaczono na grudzień.

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