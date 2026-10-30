22-letni mężczyzna w australijskim Perth usłyszał zarzut działań w ramach przygotowywania lub planowania aktu terrorystycznego. Oczekuje się, że w piątek stanie przed sądem, informuje ABC News.

Dodatkowy zarzut

Mężczyzna został wcześniej aresztowany, a w grudniu postawiono mu dziewięć zarzutów. Po dalszym śledztwie Wspólna Grupa ds. Zwalczania Terroryzmu Australii Zachodniej postawiła mu jeszcze jeden zarzut.

Nowy zarzut dotyczy działań podjętych w ramach przygotowywania lub planowania aktu terrorystycznego. W materiale ABC nie sprecyzowano treści dziewięciu wcześniejszych zarzutów.

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Wersja policji

Policja twierdzi, że w ramach domniemanego planowania ataku mężczyzna szukał za pośrednictwem platformy do przesyłania wiadomości pomocy dotyczącej urządzeń wybuchowych, szkolenia wojskowego i taktycznego, edukacji, produkcji broni, technik walki i fałszywych dokumentów.

Według organów ścigania zapytania te były częścią przygotowań do aktu terrorystycznego. ABC News nie podało innych szczegółów dotyczących domniemanego ataku.

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