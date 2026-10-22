W australijskim Perth 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty po incydencie w biurze okręgowym ministerki samorządu lokalnego Australii Zachodniej Hannah Beazley. Jak podaje The Guardian, pracownicy biura w rejonie Victoria Park wezwali policję w środę po południu.

Zatrzymanie i zarzuty

Policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie o słownych groźbach ze strony mężczyzny, który miał przy sobie przedmiot opisany przez funkcjonariuszy jako improwizowana broń do sztuk walki — nunczako. Mężczyznę zatrzymano w pobliżu biura i wzięto do aresztu.

W czwartek postawiono mu zarzuty noszenia broni w sposób mogący wywołać strach, kierowania bezprawnych gróźb oraz posiadania konopi indyjskich. Nikt nie odniósł obrażeń podczas incydentu. Mężczyźnie odmówiono zwolnienia za kaucją; w czwartek miał stawić się przed Sądem Magistrackim w Perth.

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Reakcja ministerki

Beazley nie było w biurze podczas incydentu. Powiedziała dziennikarzom, że dwoje jej pracowników było zaniepokojonych sytuacją. Według niej mężczyzna rzekomo próbował wychylić się ponad siatkę ochronną przy wejściu, jednak pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości.

Ministerka oświadczyła również, że jej zdaniem mężczyzna chciał uzyskać do niej dostęp, ale jego motywy pozostają nieznane. Dodała, że wcześniej także otrzymywała groźby. Premier Australii Anthony Albanese nazwał takie incydenty zbyt powszechnymi i powiedział, że publiczne spory należy rozstrzygać w wyborach.

Incydent w Perth nastąpił kilka dni po domniemanym ataku w pobliżu biura niezależnej federalnej parlamentarzystki Helen Haines w Wangaratcie w stanie Wiktoria. Haines trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami, a jej pracownicy poinformowali o zamiarze otwarcia biura w przyszłym tygodniu.

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