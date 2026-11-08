W Perth w Australii ma rozpocząć się dochodzenie koronera w sprawie podwójnego zabójstwa Jennifer Petelczyc i jej córki Gretl. Głównym tematem przesłuchań będzie opieka medyczna, którą Mark Bombara otrzymywał przed śmiertelną strzelaniną, informuje ABC News Australia.

W maju 2024 roku 63-letni Bombara zastrzelił 59-letnią Jennifer Petelczyc i jej 18-letnią córkę Gretl w ich domu na przedmieściu Floreat. Następnie strzelił do siebie. Mężczyzna przyszedł do domu, szukając swojej żyjącej osobno żony i córki.

Przed przybyciem policji Bombara wykonywał groźby telefoniczne, co wywołało zakrojoną na szeroką skalę operację policyjną. Gdy funkcjonariusze przybyli do domu przy Berkeley Crescent, Bombara i Jennifer Petelczyc już nie żyli. Gretl przewieziono do Royal Perth Hospital, gdzie później zmarła.

Ostrzeżenia rodziny i działania policji

Córka Bombary, Ariel, przez kilka tygodni przed strzelaniną próbowała ostrzec policję, że jej ojciec miał historię przemocy domowej i rodzinnej oraz stanowił bezpośrednie zagrożenie. Ona i jej matka opuściły rodzinny dom, obawiając się o swoje życie, i poinformowały funkcjonariuszy, że jedna z 13 sztuk broni Bombary zniknęła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wewnętrzne śledztwo policji Australii Zachodniej wykazało, że ośmiu funkcjonariuszy nie wykonywało należycie swoich obowiązków, w związku z czym zastosowano wobec nich środki dyscyplinarne. Żaden z policjantów nie został zwolniony. Komisarz policji Australii Zachodniej Col Blanch oświadczył w styczniu 2025 roku, że funkcjonariusze błędnie ocenili ryzyko i niewłaściwie wykorzystali uprawnienia wynikające z przepisów o nakazach ochronnych i broni palnej.

Zmiany w przepisach dotyczących broni

W chwili strzelaniny Bombara legalnie posiadał 13 sztuk broni: 11 na podstawie licencji rekreacyjnej oraz dwa pistolety na podstawie licencji kolekcjonerskiej. Po tragedii parlament Australii Zachodniej zobowiązał się zmienić przepisy dotyczące broni.

Reformy weszły w życie w marcu 2025 roku. Zniosły licencje rekreacyjne, zaostrzyły wymogi dla kolekcjonerów, ustanowiły limit 10 sztuk broni oraz obowiązkowe badanie zdrowia psychicznego co pięć lat. Nowe przepisy pozwalają również na natychmiastowe odebranie broni po zgłoszeniu przemocy domowej lub rodzinnej. Przesłuchania mają potrwać pięć dni.

Czytaj nas na